Pai surpreende mãe ao registrar filha com nome de princesa da Disney

Um casal de São Caetano do Sul (SP) viralizou nas redes sociais por conta do nome de seu bebê. O entregador Leandro Cleiton de Almeida e a lash designer Luiza Mafra Bernardon aguardavam ansiosos a chegada da caçula e decidiram que a bebê se chamaria Sophie. No entanto, na hora de registrar, o pai escolheu o nome de uma princesa da Disney.

"Se um dia você tiver um filho e o pai for registrar, vá junto", escreveu a mãe em uma postagem viral no TikTok, mostrando que a filha se chama Moana Sophie Bernardon de Almeida. "O combinado era Sophie! Mas pelo menos ele não tirou o nome que eu escolhi", disse na legenda.

A publicação viralizou, alcançando mais de 3,5 milhões de visualizações . "Foi surpreendente ver o vídeo viralizando e até gerando discussões nos comentários. Apesar das opiniões contrárias sobre o nome, estamos muito felizes com nossa escolha. Tem sido incrível acompanhar os comentários e a interação das pessoas. Pretendo continuar postando vídeos, principalmente sobre os meus filhos", disse a mãe em entrevista à revista Crescer.

Ela contou que sempre gostou do nome Sophie e já estava certa de que assim se chamaria sua filha. Mas, quando descobriu a gravidez, Leandro se inspirou na princesa. "Ele dizia que a mistura de nós dois com certeza daria uma 'mini princesa Moana'. Desde o começo, mesmo sem sabermos o sexo, já chamávamos o bebê assim", relatou.

Os dois são fãs dos filmes da Disney. "Moana é o nosso preferido, e já assistimos várias vezes com o nosso filho mais velho, Lorenzo Gabriel, 3. Ele adorava chamar o bebê de Moana quando ainda estava na barriga", disse. Mesmo gostando do nome, eles chegaram ao consenso de que Sophie seria melhor.

No entanto, quando a bebê nasceu, em 25 de novembro, Leandro resolveu surpreender a esposa. Foi então que a pequena oficialmente se tornou Moana Sophie. "Eu percebia que ele tinha se arrependido um pouco de não ter colocado Moana. Durante a espera no hospital para a internação, aconteceu algo engraçado: estávamos assistindo ao programa Mais Você, da Ana Maria Braga, e o tema do dia era o novo filme da Moana. Ele viu aquilo como um sinal e decidiu registrar os dois nomes", contou a mãe.

A mãe gostou da mudança, já que uniu os dois nomes. "Ele realmente não avisou antes, mas jamais faria isso se achasse que eu poderia não gostar. Ele me conhece muito bem e sabia que seria uma surpresa positiva", acrescentou.

De acordo com a legislação brasileira, é possível mudar o nome de um recém-nascido em até 15 dias após o registro. No entanto, pais de Moana Sophie resolveram manter o registro. "Apesar de eu achar, no início, que eram nomes que não combinavam, acabei me apaixonando pelo significado da junção. Moana significa 'oceano' ou 'mar', e Sophie é a versão francesa de Sofia, que significa 'conhecimento' ou 'sabedoria'. Então, juntos, os nomes formam 'mar de sabedoria'. É um significado muito especial para nós", disse.