IML de BH recebe corpos das vítimas de acidente que matou 41 pessoas

Os corpos das 41 vítimas do acidente fatal ocorrido no último sábado, chegaram à unidade do Instituto Médico de Legal (IML) de Belo Horizonte na madrugada deste domingo (22/12), por volta das 4h30 (horário de Brasília) em um caminhão frigorífico, sob forte chuva no local.

A tragédia ocorreu na madrugada do dia anterior, na BR-116, na altura da cidade de Teófilo Otoni, e envolveu um caminhão que transportava blocos de granito, um ônibus de viagem e um carro. O ônibus, da empresa Entram, saiu de São Paulo, com destino ao município de Elísio Medrado, na Bahia.

Enquanto isso, o motorista da carreta que transportava granito fugiu do local logo após o acidente. Ele dirigia em sentido Belo Horizonte, mas a Polícia Civil acredita que ele esteja no Espírito Santo e já expediu um mandado de prisão contra ele. Além disso, o condutor do caminhão está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Suspeita de explosão

No momento, a principal suspeita é de que o semirreboque da carreta com um bloco de granito do tamanho de uma caminhonete tenha tombado e provocado uma explosão quando o ônibus atingiu o obstáculo.

Um posto de atendimento já foi montado na cidade baiana de Vitória da Conquista, para receber parentes das vítimas e dar informações e apoio.

“A Secretaria Municipal de Saúde está com a equipe de psicólogos mobilizada para dar apoio psicológico aos familiares das vítimas neste primeiro momento e também posteriormente. O Samu 192 também foi orientado a ficar na retaguarda para o atendimento de urgência destes familiares", informou a prefeitura da cidade.