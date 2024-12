Tragédia na BR-116: entenda o acidente envolvendo ônibus e carreta em MG

Um grave acidente na madrugada deste sábado (21/12) deixou 38 mortos e 13 feridos na BR-116, na altura do km 286, em Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, no Vale do Rio Mucuri, Minas Gerais. A colisão envolveu um ônibus da empresa ENTRAM, que seguia de São Paulo para Vitória da Conquista, na Bahia, um carro e uma carreta carregada de pedras.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, o acidente ocorreu por volta das 3h30, quando um pneu do ônibus estourou, fazendo com que o veículo invadisse a contramão e colidisse frontalmente com a carreta. O impacto foi tão forte que o ônibus pegou fogo e saiu da pista.

Uma câmera de segurança instalada às margens da rodovia registrou o momento exato da colisão, às 3h08. Imagens mostram o impacto devastador do acidente.

Dos 45 passageiros do ônibus, 13 conseguiram escapar com vida e foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou a rodovia para o trabalho de resgate e a remoção dos veículos, que ainda estava em andamento até o final da manhã deste sábado.

Em vídeo postado nas redes sociais, o tenente Alonso Vieira Junior, comandante da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Teófilo Otoni, relatou que a equipe foi acionada por volta das 4h da madrugada deste sábado (21/12). Ao chegarem ao local, conseguiram resgatar os 13 sobreviventes e, inicialmente, localizaram 22 corpos. "Os sobreviventes foram encaminhados aos hospitais da região. Claro que ainda há mais vítimas a serem retiradas, mas será necessário o uso de guinchos para levantar partes do ônibus", explicou o tenente, destacando a complexidade do resgate.

Mensagens de pesar



A tragédia mobilizou autoridades locais e estaduais, além de gerar manifestações de pesar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin expressaram solidariedade às famílias das vítimas e garantiram total apoio do governo federal para assistência. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou:

Determinei mobilização total do @governomg no atendimento às vítimas e suporte aos familiares no trágico acidente na BR-116, em Teófilo Otoni. Nossas Forças de Segurança trabalham sem interrupção desde a madrugada e ao longo dessa manhã para atender com agilidade a ocorrência. December 21, 2024

Até o fechamento desta matéria, a empresa ENTRAM ainda não se manifestou sobre o acidente. A causa exata do estouro do pneu do ônibus está sendo investigada pela Polícia Civil. A BR-116 é uma das principais rodovias do país e frequentemente palco de acidentes graves devido ao alto fluxo de veículos de carga e transporte de passageiros.

As investigações continuam, e mais detalhes serão divulgados à medida que os trabalhos avançam.