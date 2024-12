Câmera de segurança flagra momento do acidente que matou 38 pessoas

Equipes de resgate em ação no local do acidente - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)

Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que ocorreu o acidente que matou pelo menos 38 pessoas na madrugada deste sábado (21/12), na BR-116, nas proximidades de Teófilo Otoni, no norte de Minas Gerais.

Na câmera de segurança instalada às margens da rodovia, a colisão ocorre quando o relógio marcava 3h08.

O acidente ocorreu na altura da Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e envolveu um ônibus, da empresa ENTRAM, que havia saído do Terminal Tietê, em São Paulo com destino a Vitória da Conquista, na Bahia, com 45 passageiros.

Segundo investigações preliminares, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção após um pneu estourar e bater em uma carreta carregada com pedras e em um carro. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ao menos uma das vítimas é uma criança.

A rodovia precisou ser interditada para o trabalho de resgate de sobreviventes e dos corpos. Um guincho içou o que sobrou do ônibus para que os bombeiros pudessem retirar os corpos que ficaram por baixo dos veículos.

O governador Romeu Zema prestou solidariedade às familias das vítimas: "Estamos trabalhando para que as famílias das vítimas sejam acolhidas para enfrentar de forma mais humanizada possível essa tragédia às vésperas do Natal, uma data tão significativa para todos".