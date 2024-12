Polícia atualiza para 41 o número de vítimas em acidente na BR-116

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PC-MG) atualizou o número de mortes no acidente ocorrido na madrugada do último sábado (21/12), na BR-116, próximo à cidade de Teófilo Otoni, no interior do estado. O órgão confirmou que houve 41 mortes, segundo informação conferida em coletiva de imprensa na manhã deste domingo.

Os 41 corpos chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte por volta das 4h30 deste domingo. Desses, 12 já foram identificados, e outros dois devem ser liberados até o final do dia. Os cadáveres passarão por perícia, e a investigação apurará se todos eram passageiros do ônibus envolvido no acidente.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas, e as famílias devem se manter informadas pela polícia. Um posto de atendimento foi montado em Vitória da Conquista, na Bahia – cidade onde residia a maioria das vítimas – para oferecer informações e apoio aos parentes.

O motorista da carreta que carregava granito, suspeito de causar o acidente, está com a carteira de motorista apreendida desde 2022 e não tinha autorização para dirigir. Ele é considerado foragido pela polícia, que, de acordo com a instituição, fugiu para o Espírito Santo logo após a tragédia.

Além do caminhão e do ônibus de viagem, o acidente também envolveu um carro de passageiros e a principal suspeita, até o momento, é de que o semirreboque da carreta com um bloco de granito do tamanho de uma caminhonete tenha tombado e provocado uma explosão quando o ônibus atingiu o obstáculo.