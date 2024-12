Avião cai em Gramado, no Rio Grande do Sul

Um avião caiu no centro de Gramado, na serra Gaúcha, na manhã deste domingo (22/12). O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, disse que o Corpo de Bombeiros já trabalha na área e que o governo está acompanhando a situação com todas as forças de segurança. Ainda não há informações sobre vítimas.

Segundo informações preliminares, a aeronave de pequeno porte caiu em cima de lojas, casas e uma pousada. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul afirmou que o avião transportava 10 pessoas.

????????URGENTE: Queda de avião em #Gramado / RS nesta manhã, por volta das 09:30, na Avenida das Hortênsias. pic.twitter.com/9FrSsFnpf4 — taldoestagiario ???? (@taldoestagiario) December 22, 2024

O ministro da Secretaria de Comunicação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está acompanhando de perto os desdobramentos do acidente junto a autoridades locais.

"Envio minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desta tragédia que acontece no nosso estado", destacou.

Matéria em atualização*