Queda de avião em Gramado deixa 9 pessoas mortas

Ao menos 9 pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no centro de Gramado, neste domingo (22/12). Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 15 vítimas foram encaminhadas ao hospital após inalarem a fumaça do incêndio provocado pela queda da aeronave. O avião colidiu na chaminé de um prédio, bateu no segundo andar de uma casa e caiu em uma loja. Os destroços ainda atingiram uma pousada.

O governador Eduardo Leite disse que está acompanhando o acidente junto às forças de segurança do estado. "Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local", disse Eduardo.

"No momento, a prioridade é garantir o isolamento da área e atender as vítimas que sofreram ferimentos. Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram", acrescentou o governador.

Investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em Canoas (RS), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência em Gramado, envolvendo a aeronave de matrícula PR-NDN.

"Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", informou o Cenipa.

O local está isolado pela Brigada Militar. A Polícia Civil investiga o caso.