Duas pessoas estão em estado grave após queda de avião, diz Eduardo Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi até Gramado para acompanhar o trabalho das forças de segurança após um avião de pequeno porte cair na manhã deste domingo (22/12). Segundo o governador, ao menos 9 pessoas morreram e 14 ficaram feridas — duas vítimas estão em estado grave devido a queimaduras. A queda do avião provocou um incêndio, mas as chamas já foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com Eduardo Leite, o governo está enviando maquinário especializado ao local para fazer a remoção dos corpos e da estrutura da aeronave. “Trabalhamos, além de tudo, para fazer o trabalho da perícia com a agilidade possível. É uma situação que exige muito cuidado, muita cautela para a remoção da estrutura da aeronave, evitando um colapso e estabilizando a área que está com muita instabilidade no prédio que foi atingido”, contou.





O avião colidiu com a chaminé de um prédio, bateu no segundo andar de uma casa e caiu em uma loja. Os destroços ainda atingiram uma pousada. O local foi isolado pela Brigada Militar, e a Polícia Civil está investigando o caso.

Investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em Canoas (RS), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência em Gramado, envolvendo a aeronave de matrícula PR-NDN.

"Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", informou o Cenipa.