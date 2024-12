Material genético de familiares das vítimas da BR-116 é enviado para BH

O material genético de familiares das vítimas da tragédia da BR-116, próximo a Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri (MG), foi enviado de Vitória da Conquista (BA) e já chegou a Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela empresa do ônibus acidentado, a Emtram, nesta terça-feira (24/12).

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia coletou o material dos seguintes passageiros mortos:

Raí Freires Silva

Milena de Brito Araujo

Robson dos Santos Silveira

Claudinei dos Santos

Uanderson da Silva

Roberto Almeida Brasileiro

Paulo Nunes Bispo Oliveira

Antonival Gonçalves dos Santos

Josemar do Carmo Ribeiro

Marinês Maria da Silva

Delbra Maria da Silva

Pietro Enzo da Silva Costa

A Emtram ainda trabalha para trazer o material genético das vítimas que tem familiares em São Paulo. Ao todo, 44 passageiros saíram de São Paulo com destino à Bahia; 21 pessoas iam para Vitória da Conquista, 12, para Santa Inês; e 11, para Elísio Medrado, a parada final.

A Emtram listou 39 ocupantes do ônibus mortos no acidente, mas, segundo a Polícia Civil de Minas (PCMG), o total de vítimas chega a 41. A tragédia ainda envolveu uma carreta e um carro de passeio. Em nota, a PCMG confirmou que 14 corpos foram identificados, e 11 já foram retirados pelos familiares.

A corporação ainda ressalta que trabalha com celeridade, mas ainda não consegue precisar o tempo necessário para identificar todas as vítimas, uma vez que os exames são complexos. Como as vítimas foram carbonizadas, o material genético cedido pelos familiares contribui na identificação dos corpos..

Nessa segunda-feira (23/12), o advogado Igor Lopes, representante da Emtram, informou que a empresa se comprometeu a custear o funeral dos passageiros mortos no acidente e a hospedar os familiares durante os trâmites funerários. Também foi oferecido um ônibus para levar os familiares do interior da Bahia para o IML de Belo Horizonte.

Motorista da carreta justifica fuga

Também nessa segunda, o motorista da carreta suspeito de provocar o acidente se entregou à Polícia Civil em Teófilo Otoni, acompanhado de advogados. Segundo a defesa, o homem fugiu do local porque entrou em pânico.

“Ele desceu da carreta, foi verificar o que aconteceu e entrou em pânico quando viu a gravidade do acidente. Ele também se preocupou com a sua integridade física e deixou o local, também, porque não tinha nenhuma condição de prestar qualquer tipo de assistência”, declarou o advogado Raony Scheffer, acrescentando que seu cliente havia se deslocado para a cidade de Barra de São Francisco (ES), onde reside.

Coleta de amostras

Familiares de baianos vítimas do acidente podem obter informações sobre o processo nas seguintes unidades:

DPT VITÓRIA DA CONQUISTA

Av. Brumado, 1500

Coordenador: Manoel Itabaiana

DPT JEQUIÉ

Av. Governador Lomanto Júnior, n. 2876, Bairro Cansanção

Coordenador: Vanderclei Carvalho Moreira

Telefone: (73) 3526-0472 / (73) 3526-4573

DPT ITABERABA

Rua Herculano Vieira Torres, S/N. Bairro Caetitu

Coordenador: Maurício Carvalho

Telefone: (75) 3251 1905

DPT SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Av. Antônio Carlos Magalhães, s/nº, Bairro São Paulo

Coordenadora: Amanda Cabral

Telefone: (75) 3631-2805 / (75) 3631-1197