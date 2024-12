Queda de ponte: corpo de criança de 11 anos é encontrado

O número de mortos pela queda da ponte Juscelino Kubitschek entre Tocantins e o Maranhão aumentou para três. Um homem de 42 anos e Lorrane Sidrônio de Jesus, de 11, tiveram os corpos encontrados na manhã desta véspera de Natal (24/12). Outros 12 adultos e duas crianças seguem desaparecidos após a tragédia.

Ainda ontem a Marinha do Brasil enviou reforços para as buscas dos desaparecidos no rio Tocantins. Como caminhões com defensivos agrícolas e ácido sulfúrico caíram no rio, é necessário uma proteção extra aos mergulhadores e agentes que fazem as buscas nas águas do Tocantins. As buscas com mergulho chegaram a ser interrompidas no domingo por causa deste fato.

O governo também liberou ontem um decreto emergencial que liberou R$ 100 milhões para a reconstrução da ponte. Ao Correio, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) disse que precisará derrubar o que sobrou da estrutura para a construção de uma nova. A expectativa da autarquia é que a obra dure 12 meses.

“No momento, a autarquia decretou situação de emergência para facilitar os trâmites burocráticos para a atuação das equipes, incluindo a demolição da estrutura existente. O Dnit prevê realizar de forma imediata a contratação de uma nova estrutura. O órgão dispõe de todos os recursos técnicos e financeiros para a reconstrução da estrutura. O prazo estipulado para a entrega da obra é de 12 meses. O custo estimado está entre R$ 100 a R$ 150 milhões para as ações de reconstrução”, afirmou em nota.