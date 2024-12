Queda de ponte: comissão de sindicância vai vistoriar o local nesta quinta

Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) - (crédito: Reprodução/Instagram/@bombeiros.cbmma193)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) abriu uma sindicância para apurar causas e indicar responsáveis pelo desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO). A comissão responsável pelo procedimento investigativo fará a primeira reunião na quinta-feira (26/12).

“Esta sindicância foi instaurada hoje pela diretoria colegiada do DNIT e já começa seus trabalhos na próxima quinta-feira, quando toda a comissão vai se deslocar para o local do desabamento e começará a fazer a coleta dos documentos necessários para as apurações. Inclusive pretendemos acionar órgãos externos ao DNIT para participarem dos trabalhos”, informou o diretor-geral do DNIT, Fabrício Galvão.

Veja o vídeo da queda da ponte:

Além disso, o Ministério dos Transportes publicou, na terça-feira (24/12), o decreto emergencial para contratação, ainda no ano de 2024, da empresa que ficará responsável pelo projeto e execução de obras de construção de uma nova ponte. Devem ser investidos mais de R$ 100 milhões na obra e a nova ponte será entregue à população em até 12 meses.

