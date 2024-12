Ministro e diretor-geral do Dnit vão até a ponte que caiu

O ministro dos Transportes, Renan Filho, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabricio de Oliveira Galvão, viajaram na manhã desta segunda-feira (23/12) até a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão a Tocantins. Ainda na noite de domingo, Renan Filho postou um vídeo em suas redes sociais falando sobre o incidente.

"Durante o dia quem me acompanhará será o diretor-geral do Dnit para que a gente possa verificar quais foram as causas, determinar uma apuração profunda do que ocorreu e iniciar as tratativas para a reconstrução da ponte", informou no vídeo.

O ministro também informou que falou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. "Eu também fiz contato com o ministro Rui Costa, informei ao presidente o procedimento que vamos adotar para que a gente possa estar presente nesse momento de dificuldade. Comuniquei ao presidente a nota do Dnit o posicionamento do ministério e nós vamos amanhã (hoje) no local iniciar o trabalho", concluiu.

Responsabilidade

O órgão responsável pela ponte é o Dnit, ele quem deve fiscalizar e realizar a manutenção em estruturas rodoviárias pelo Brasil. A ponte JK entre os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) já tinha sido alvo de denúncia de vereadores e políticos pelo mal estado de conservação.

Inclusive, no momento em que o vereador Elias Junior gravava mais um vídeo denunciando o estado da estrutura, conseguiu capturar o momento em que a ponte começou a rachar.



Atualizações



Até o momento 15 pessoas seguem desaparecidas, 13 adultos e duas crianças. São elas:



Duas crianças (3 e 11 anos);

Duas mulheres;

Um mototaxista e sua passageira;

Um motociclista;

O motorista de um veículo de passeio Citroen C3;

Três pessoas que estavam em uma caminhonete S10;

Dois motoristas de caminhões que transportavam ácido sulfúrico;

Um motorista de caminhão de defensivos agrícolas;

Um motorista de caminhão de MDF.



As rotas alternativas da ponte são:



Pelo Tocantins

Acessar a TO-134, que vai de Darcinópolis/TO a Luzinópolis/TO. - Chegar na BR-230 e seguir até o km 101, na cidade de São Bento/TO. - Seguir à direita, sentido Axixá/TO e Imperatriz/MA.

Pela rodovia BR-226 desvia por Darcinópolis para a rodovia TO-134 até São Bento. - No Veredão, segue na rodovia TO-230 para Marabá. - Se entrar à direita na TO-010 segue para Araguatins ou entra à direita no Veredão. - Na rodovia TO-134 sai em Axixá do Tocantins pega a direita em direção a TO-201 para Imperatriz.

Pela rodovia BR-226 desvia por Darcinópolis para a rodovia TO-134 até São Bento. - No Veredão, segue na rodovia TO-230 para Marabá. - Se entrar à direita na TO-010 segue para Araguatins ou entra à direita no Veredão. - Na rodovia TO-134 sai em Axixá do Tocantins pega a direita em direção a TO-201 para Imperatriz. Se passar pelo trevo de Aguiarnópolis, segue pela rodovia BR-230/Transamazônica - Nazaré - Luzinópolis - São Bento - Ou entra rodovia TO-226 para Tocantinópolis.



Pelo Maranhão