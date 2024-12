PRF afasta agentes envolvidos em ação que terminou com jovem baleada no RIo

A Polícia Rodoviária Federal afastou preventivamente os agentes envolvidos na ação que terminou com uma jovem de 26 anos baleada na cabeça na BR-040 na véspera de Natal. A medida foi determinada pela Corregedoria-Geral da PRF na manhã desta quarta-feira (25/12).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota, a corporação lamentou o episódio e informou que colabora com a Polícia Federal no fornecimento de informações que auxiliem nas investigações do caso. "A PRF lamenta profundamente o episódio. Por determinação da direção-geral, a coordenação-geral de Direitos Humanos acompanha a situação e presta assistência à família da jovem Juliana."

O que ocorreu?

Juliana Leite Rangel seguia para a casa de parentes em Niterói, onde passaria o Natal, quando o carro foi alvo de disparos. O caso ocorreu na Rodovia Washington Luís (BR-040) durante uma abordagem da PRF, na noite desta terça-feira (24/12). A jovem foi atingida na cabeça e está em estado gravíssimo, conforme o portal g1.

O caso é investigado pela Polícia Federal. De acordo com a PF, um inquérito foi instaurado apurar os fatos relacionados ao episódio.

Na nota, a corporação afirmou que "após ser acionada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe da Polícia Federal esteve no local para realizar as medidas iniciais, que incluíram a perícia do local, a coleta de depoimentos dos policiais rodoviários federais e das vítimas, além da apreensão das armas para análise pela perícia técnica criminal.