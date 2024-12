IML de BH identificou 15 vítimas e liberou 14 corpos do acidente na BR-116

Familiares das vítimas estão em Belo Horizonte para liberar os restos mortais no IML - (crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, nesta quarta-feira de natal (25/12), que o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte identificou 15 vítimas do acidente na BR-116 envolvendo uma carreta, um ônibus e um carro, no último sábado (21/12). Outros 26 corpos ainda passam por exames.

Do total de 41 vítimas, 14 corpos foram retirados para que os familiares possam fazer os velórios. Em nota, a Polícia ressalta que trabalha com celeridade na identificação das vítimas, mas ainda não é possível precisar o tempo exato do processo, em razão da complexidade dos exames.

“Ressalta ainda que, em respeito às famílias das vítimas, desde o primeiro dia, as equipes de trabalho foram reforçadas, mediante convocação extraordinária de servidores, com o objetivo concluir a missão de identificar e liberar os corpos no menor prazo possível”, descreve a nota.

O acolhimento dos familiares que procuram o IML de BH e os esclarecimentos sobre o processo de identificação estão sendo realizados pela assistência social pelo telefone (31) 3379-5059.

