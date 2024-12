Quem é Juliana Rangel, jovem baleada na cabeça pela PRF na véspera de Natal

Por Cyro Neves — Juliana Leite Rangel, de 26 anos, é uma agente comunitária descrita pela família como uma jovem trabalhadora, alegre e dedicada. Na noite desta terça-feira (24), véspera de Natal, Juliana viajava com a mãe, o pai e o irmão em um Siena prata, em direção à casa de sua irmã, em Itaipu, Niterói, para celebrar as festas natalinas quando foram surpreendidos por uma abordagem da PRF na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ela estava animada para a reunião familiar e havia ajudado nos preparativos da ceia, preparando pastéis, frango e sobremesas ao lado da mãe. “Ela estava tão feliz! Ontem mesmo fez tudo comigo para a ceia. Toda animada, estava arrumadinha, pronta pra festejar”, relembra Dayse Rangel, que agora vive a angústia de acompanhar a filha internada em estado gravíssimo no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Leia também: Três mulheres morrem após comerem bolo em confraternização de Natal

Viagem acaba em tragédia na BR-040

A viagem, que deveria ser tranquila, acabou em tragédia. O carro da família foi atingido por mais de 30 disparos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Washington Luiz. Juliana foi baleada na cabeça e não teve tempo de se proteger. O pai, que também estava no veículo, foi ferido na mão ao tentar proteger a família.

Leia também: PRF afasta agentes envolvidos em ação que terminou com jovem baleada no RIo

No momento do ataque, a mãe conta que inicialmente confundiu os disparos com bombinhas de Natal. “A gente tava indo feliz, e quando começaram os barulhos, eu falei: ‘Deve ser bombinha’. Mas aí o vidro começou a cair em cima da gente e percebemos que era tiro. Não deu tempo para ela se abaixar”, relembra.

Juliana, a terceira de quatro irmãos, é descrita pelos familiares como uma jovem carinhosa, dedicada ao trabalho e muito ligada à família. A mãe relata que Juliana sempre fazia questão de participar dos momentos familiares e estava animada para rever os parentes na noite de Natal.

Leia também: Câmera comprada em bazar revela fotos de crime chocante no Rio

A jovem segue entubada após passar por uma cirurgia delicada, e seu estado de saúde ainda é considerado gravíssimo. A Polícia Federal investiga o caso, e a família clama por justiça. “Acabaram com a minha família. Ela só queria comemorar o Natal e agora tá lutando pela vida”, desabafou a mãe.