Cachorro é furtado de carro em estacionamento de shopping

Uma família teve o cachorro furtado dentro do estacionamento de um shopping em Contagem (MG), na terça-feira (24/12). Além do pet, também foram levados brinquedos e uma sacola com roupas.

Segundo o portal g1, as vítimas estacionaram o carro no estabelecimento, no bairro Eldorado, por volta das 16h10, e deixaram o animal dentro do carro, com uma fresta da janela aberta. Depois de 15 minutos, a família retornou e encontrou o veículo destrancado.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento que um homem caminha carregando o cachorro dentro de uma caixa. O suspeito ainda não foi localizado.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil de Minas Gerais para saber mais informações, mas ainda não obteve retorno.