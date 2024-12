Anitta entra em desespero após seu cachorro desaparecer

O cachorro da cantora Anitta fugiu de casa durante a noite de Natal, e a artista, através dos stories, mostrou toda a saga em busca de seu cãozinho, Charlie. Ela contou que rodou o condomínio inteiro, mas ainda não conseguiu encontrá-lo.

“É isso, gente, estávamos super felizes, dançando, brincando no Natal e, aí, meu cachorro... eu acabei de passar horas olhando as câmeras, e ele fugiu”, disse a cantora. “Só não estou maluca ainda porque ele já fez essas coisas antes e depois apareceu”, completou.

Ainda nos stories, Anitta postou inúmeras fotos de Charlie e fez um apelo: “Se você for do Rio e ver esse cachorro, pelo amor de Deus, me procure”, pediu. “Esse cachorro ainda vai me matar do coração”, finalizou. Entretanto, até o momento, o pet ainda não foi encontrado.

Vale lembrar que, essa é a segunda vez que Charlie desaparece. A primeira ocorreu na casa da artista em Miami, quando Anitta chegou a cancelar compromissos de trabalho para procurá-lo. Horas depois, o cachorro foi encontrado em um buraco da casa que ela nem sabia que existia.

Na web, internautas comentaram o episódio de desespero da cantora: “Gente, como não tem chip nele?”, questionou uma seguidora indignada. “Tadinho, deve estar assustado porque a casa é nova. Tomara que o encontrem”, completou outra.