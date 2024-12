Motorista alcoolizado atropela cachorro em Taguatinga

Um motorista sob efeito de álcool atropelou um cachorro em Taguatinga, na madrugada desta terça-feira (24/12). A equipe de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) estava monitorando as vias do local e presenciou o animal sendo atingido por um carro. Ele fraturou a pata traseira, passará por cirurgia, e, até o momento, os tutores não foram identificados.

Após atropelar o cão, o condutor tentou fugir, mas foi impedido pelos agentes de trânsito. Além de ter ingerido álcool, ele não possuía habilitação e foi autuado administrativamente. O cachorro, que aparenta ser um vira lata, foi conduzido até o hospital veterinário de Ceilândia para os respectivos tratamentos.



A equipe do Detran aguardará a cirurgia do cão e cuidará dele após a alta da internação. O tratamento será custeado por um parente do condutor que atropelou o animal. O órgão reforça que continuará procurando os donos ou um novo lar definitivo para adoção do animal.

Momentos após o atropelamento do cão:





Operação Boas Festas