Marinha inicia buscas por desaparecidos em queda de ponte entre TO e MA

A Marinha do Brasil iniciou, na tarde desta quarta-feira (25/12), as buscas por desaparecidos no rio onde ocorreu a queda da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os municípios de Aguiarnópolis, Tocantins, e Estreito, Maranhão, no domingo (22/12).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao todo, a equipe tem 44 militares, que estão analisando a qualidade da água do rio, mergulhadores que vão resgatar objetos no fundo da água e também tripulantes de aeronaves. Em Belém, no Pará, outros 20 militares participam da operação de logística.

Leia também: Renan Filho promete reconstrução da ponte entre Tocantins e Maranhão

"Após análises contínuas da qualidade da água do rio e com base nos indícios obtidos pelo mapeamento do leito, as atividades de mergulho estão sendo planejadas para começarem no período da tarde de hoje. Todas as precauções necessárias estão sendo observadas devido às peculiaridades do rio nas profundidades a serem exploradas, com registros de cerca de 40m", disse a corporação, em nota à imprensa.

Além disso, um equipamento de sondagem está realizando a busca de objetos no fundo do rio. De acordo com a Marinha, já há a sinalização de um caminhão no local.

Veja nota na íntegra:

"A Marinha do Brasil informa que continua realizando as ações de busca aos desaparecidos após o desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os municípios de Aguiarnópolis-TO e Estreito-MA, ocorrido no último domingo (22).

Até o momento, estão sendo empregados 44 militares da Marinha, dentre estes: especialistas para analisar a água do rio, mergulhadores, tripulantes de aeronave e efetivos das agências e capitanias do Maranhão e Tocantins. Remotamente, em Belém-PA, outros 20 militares participam do planejamento e

da logística da operação. Para isso, estão sendo empregadas 01 aeronave UH15 Super Cougar, 03 embarcações, 02 motos aquáticas e 06 viaturas.

Após análises contínuas da qualidade da água do rio e com base nos indícios obtidos pelo mapeamento do leito, as atividades de mergulho estão sendo planejadas para começarem no período da tarde de hoje. Todas as precauções necessárias estão sendo observadas devido às peculiaridades do rio nas profundidades a serem exploradas, com registros de cerca de 40 metros.

A Marinha se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e coloca, à disposição do cidadão, os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da Capitania dos Portos do Maranhão, 0800-098-8432 e (98) 2107-0121, para receber informações a respeito de qualquer situação que possa comprometer a salvaguarda da vida humana nas vias navegáveis ou que represente risco de poluição ambiental".