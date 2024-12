Sobe para 6 o número de mortos após queda de ponte entre TO e MA

A ponte, que liga a cidade de Aguiarnópolis (TO) com Estreito (MA), caiu na tarde do último domingo (22/12) na BR-226, sobre o Rio Tocantins - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Aumentou para seis o número de mortos após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que liga Tocantins ao Maranhão. As vítimas são: Lorrane Cidronio de Jesus (11 anos); Lorena Rodrigues Ribeiro (25 anos); Andreia Maria de Sousa (45 anos); Kecio Francisco Santos Lopes (42 anos); Anisio Padilha Soares (43 anos); e Silvana dos Santos Rocha Soares (53 anos).

Até o momento, 11 pessoas ainda seguem desaparecidas. A Polícia Militar do Tocantins segue com as operações de busca e resgate no local. De acordo com a corporação, 10 veículos foram identificados como envolvidos no desabamento, totalizando 18 vítimas entre feridos, desaparecidos e resgatados.

Veja a lista de desaparecidos:

Beroaldo dos Santos, de 51 anos;



Alessandra do Socorro Ribeiro, de 50 anos;



Salmon Alves Santos, de 65 anos;



Felipe Giuvannuci Ribeiro, de 10 anos;



Cássia de Sousa Tavares, de 34 anos;



Cecília Tavares Rodrigues, 3 anos;



Marçon Gley Ferreira



Osmarina da Silva Carvalho, de 48 anos;



Gessimar Ferreira, de 38 anos;



Ailson Gomes Carneiro, de 57 anos;



Elisangela Santos das Chagas, de 50 anos

Por enquanto, apenas uma pessoa foi encontrada com vida. Jairo Silva Rodrigues, de 36 anos, foi visto por populares com uma fratura na perna e foi levado ao Hospital Estreito, no Maranhão.

Leia também: Noiva tem buquê roubado por ciclista na hora de entrar na igreja

A ponte, que liga a cidade de Aguiarnópolis (TO) com Estreito (MA), caiu na tarde do último domingo (22/12) na BR-226, sobre o Rio Tocantins. Três caminhões que transportavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico caíram no rio.

O Ministério Público Federal (MPF) investiga a contaminação do rio, enquanto as causas da tragédia são apuradas pelas autoridades.