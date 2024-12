Policial dá tiro à queima-roupa em homem e PM afasta 4 agentes

A corporação foi chamada para liberar uma via que tinha sido bloqueada por moradores quando houve uma confusão generalizada - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um policial militar deu um tiro à queima-roupa em um homem de 24 anos na madrugada de quarta-feira (25/12), em São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar rigorosamente o caso e afastou quatro policiais envolvidos na ação.

A corporação foi chamada para liberar uma via que foi bloqueada por moradores quando houve uma confusão generalizada.

Durante a abordagem, um homem agrediu um policial, quando outro agente interveio e atirou. O caso foi registrado no 89° Delegacia Policial, em Jardim Taboão.

"As imagens registradas pelas câmeras corporais dos agentes farão parte do inquérito. Desvios de conduta não são tolerados pela corporação e todas as medidas cabíveis serão tomadas", afirmou a Secretaria de Segurança Pública.