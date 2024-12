Igreja Anglicana ordena 1º sacerdote gay, no Rio Grande do Sul

Auderli Sidnei Schoroeder, de 52 anos, é o primeiro presbítero gay a ser ordenado na história da Igreja Episcopal Anglicana em Caxias do Sul (RS). A consagração dele ocorreu em celebração em 15 de dezembro.

Schroeder atuava como diácono na Paróquia Anglicana Virgem Maria desde 2022, com a missão de incluir as pessoas LGBTQIA+ na comunidade cristã. Desde que ele começou a atuar na cidade, uma bandeira com as cores da diversidade está pendurada na porta da igreja.

"Ser ordenado na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil é uma expressão do acolhimento e do amor de Deus, que se manifesta na compaixão, solidariedade e inclusão de todos, sem distinção de raça, orientação sexual ou gênero", disse ele.

A Igreja Anglicana permite ordenação de sacerdotes mulheres e homossexuais, bem como permite o casamento e o trabalho fora da igreja. Schroeder, por exemplo, é guia turístico.

A Paróquia Anglicana da Virgem Maria integra a Diocese Meridional sediada em Porto Alegre. Esta, por sua vez, faz parte da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que se destaca por ser a primeira a ordenar mulheres, desde 1984, e reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo.