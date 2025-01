Sobe para 12 número de mortos em queda de ponte no Maranhão

De acordo com o comunicado da Marinha — órgão responsável por realizar a força-tarefa de buscas das vítimas — cinco pessoas seguem desaparecidas - (crédito: Bombeiros Militar/Governo do Tocantins/ND)

Subiu para 12 o número de mortos em decorrência da queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). A estrutura, que liga os estados do Maranhão e do Tocantins, desabou no dia 22/12.

De acordo com o comunicado da Marinha — órgão responsável por realizar a força-tarefa de buscas das vítimas — cinco pessoas seguem desaparecidas. Em nota, a Marinha detalhou que o corpo encontrado estava em um veículo.

“A força-tarefa de busca e resgate às vítimas do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira retirou um veículo Voyage branco do rio Tocantins, com o emprego de mergulhadores e dispositivos de reflutuação. No veículo, havia um corpo previamente localizado e outro corpo, até então, desaparecido”, escreveu a Marinha.

Desabamento da ponte

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira tem 533 metros de vão e foi construída há mais de 60 anos. Segundo a Polícia Militar do Tocantins, ao menos quatro caminhões, três carros e três motocicletas que estavam sobre a estrutura caíram no rio. Dois caminhões carregavam ácido sulfúrico e um deles, defensivos agrícolas.

Oito mergulhadores altamente experientes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foram escalados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para integrar a missão de resgate. A equipe levou, além da expertise, um equipamento especializado capaz de reflutuar até 22 toneladas de material submerso.