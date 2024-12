Buscas por vítimas de desabamento de ponte chegam ao 9º dia

Chegou ao 9º dia a operação que tenta localizar as vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, que liga o Maranhão ao Tocantins. A Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros localizaram no domingo (29/12) o corpo da décima vítima, outras sete continuam desaparecidas.

O trabalho havia sido suspenso na última sexta-feira (27) por conta do risco de desabamento do que sobrou da estrutura, mas foi retomado no sábado. Conforme nota divulgada à imprensa pela Marinha, um outro corpo, que foi localizado na última quinta-feira, mas ainda não tinha sido resgatado pela complexidade da posição em que estava e pela interrupção do trabalho de mergulho no rio, foi removido neste domingo.

"No local das buscas, a Marinha conta com 87 militares, além dos 20 militares que participam remotamente, em Belém-PA, do planejamento e da logística da operação. Os Corpos de Bombeiros Militares do Pará, Tocantins e Maranhão seguem apoiando a operação", diz a instituição.

A ponte, que tem 533 metros de vão e foi construída há mais de 60 anos sobre o Rio Tocantins para ligar o Tocantins ao Maranhão, desabou em 22 de dezembro. Segundo a Polícia Militar do Tocantins, ao menos quatro caminhões, três carros e três motocicletas que estavam sobre a estrutura caíram no rio. Dois caminhões carregavam ácido sulfúrico e um deles, defensivos agrícolas.

Oito mergulhadores altamente experientes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foram escalados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para integrar a missão de resgate. A equipe levará, além da expertise, um equipamento especializado capaz de reflutuar até 22 toneladas de material submerso.

A ferramenta de reflutuação é utilizada especificamente em operações de resgate subaquático e contém grandes bolsas que, uma vez infladas, geram uma força de subida suficiente para levantar objetos pesados do fundo do rio. O sistema é especialmente projetado para operações em águas profundas, como as do Rio Tocantins, onde a ponte desabou.

O equipamento de reflutuação irá reforçar o trabalho dos bombeiros do DF na remoção dos veículos e na busca por vítimas que caíram no Rio Tocantins. Entre os militares convocados, está o subtenente Danilo Brites, o mais experiente mergulhador do Corpo de Bombeiros em atividade.

"Todos os bombeiros escalados são altamente capacitados e carregam uma vasta bagagem de atuação em missões humanitárias. São profissionais com bastante experiência, tendo atuado em diversas operações, incluindo o resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul", detalha o capitão Ramon Lauton, chefe da delegação.

Investigação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou, em nota, que as causas do colapso na ponte serão investigadas e que a reconstrução da ponte será feita o mais rápido possível.

A Polícia Federal também abriu inquérito para investigar as responsabilidades. A estrutura faz parte de um eixo rodoviário importante para a região Norte, por ser ponto de travessia das rodovias BR-226 (Belém-Brasília) e BR-230 (Transamazônica).

Neste momento, com a interdição da passagem, os motoristas que trafegam pela região devem seguir por rotas alternativas, como a estrada que vai de Darcinópolis a São Bento, no Tocantins. Dali é possível chegar a Imperatriz, no Maranhão. O motorista que segue do Maranhão deve acessar a BR-266 em Estreito, até Porto Franco, seguindo para Imperatriz.

A Marinha, que havia chegado a divulgar 11 mortes, atualizou o número após a identificação do corpo encontrado no final da tarde de sexta. Foi concluído que se tratava de um dos corpos identificados em um dos veículos sob os escombros, que já havia sido identificado pelos mergulhadores no dia anterior. Ao todo, o acidente deixou 18 vítimas, uma delas foi resgatada com vida.

(Com informações da Agência Estado e da Agência Brasília)