Primeiros bebês de 2025 são registrados com nomes iguais

O Distrito Federal e mais dois estados receberam os primeiros bebês do ano de 2025 com a coincidência de serem homônimos, ou seja, terem o mesmo nome ao serem registrados pelos pais. Todos os nascimentos do levantamento foram em maternidades ou hospitais da rede pública do país. A primeira bebê foi Aylla Heloísa, que nasceu às 0h03, no Rio de Janeiro, com 3 quilos e 49 centímetros. Poucos minutos após, Ayla Sophia nascia no DF, às 0h21, pesando 3,8 kg e 50 cm. E no início da manhã, também do dia 1º de janeiro de 2025, chegava em Rondônia a terceira Ayla Sofia, com 2,6 kg.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Outros nomes também ficaram duplicados nos primeiros brasileiros do ano. A Maria Cecília de Minas Gerais nasceu logo após a virada, às 0h45, com 3,3 kg e 49 cm. Em Roraima, às 3h40, nasceu também uma Maria Cecília, mas com 2,960 kg e 49 cm. A dupla agora é de Ravi. O primeiro chegou na Bahia com os fogos de ano-novo, às 0h02, com 3,1 kg e 50 cm. Já o segundo Ravi, esperou o amanhecer e nasceu às 6h38 no Espírito Santo, com 3,2 kg e 49 cm.

primeiro bebê 2025 Alagoas (foto: ascom hm)

Os demais estados tiveram nomes e horários variados. Veja a lista:

PARAÍBA

Horário: 00h05

Nome: David Wellington

Peso: 2,6 kg

Tamanho: Não informado

MATO GROSSO DO SUL

Horário: 00h09

Nome: Arielly

Peso: 3,86 kg

Tamanho: 47 cm

SÃO PAULO

Horário: 00h10

Nome: Ariela

Peso: Não informado

Tamanho: Não informado

RIO GRANDE DO SUL

Horário: 00h14

Nome: Bruno Schwantes

Peso: 3,426 kg

Tamanho: 50 cm

AMAZONAS

Horário: 00h20

Nome: Bella

Peso: 3,240 kg

Tamanho: 48 cm

SANTA CATARINA

Horário: 00h20

Nome: Gabriel dos Santos

Peso: Não informado

Tamanho: Não informado

MARANHÃO

Horário: 00h25

Nome: Lorrane da Silva

Peso: 3,2 kg

Tamanho: 47,5 cm

ALAGOAS

Horário: 00h28

Nome: Eloá

Peso: 3,144 kg

Tamanho: 48 cm

ACRE

Horário: 00h33

Nome: Maria Eloah

Peso: 3,5 kg

Tamanho: 49 cm

PERNAMBUCO

Horário: 00h45

Nome: Anthony

Peso: 2,850 kg

Tamanho: 49 cm

RIO GRANDE DO NORTE

Horário: 01h41

Nome: Hendric Gael

Peso: 3,340 kg

Tamanho: 50 cm

AMAPÁ

Horário: 01h23

Nome: Dulce Maria

Peso: 3,98 kg

Tamanho: Não informado

GOIÁS

Horário: 03h02

Nome: Rita Helena Azevedo Gomes

Peso: 2,750 kg

Tamanho: 48 cm

PARÁ

Horário: 07h12

Nome: Kaick Anderson Monteiro

Peso: 2,906 kg

Tamanho: 50 cm

PIAUÍ

Horário: 09h37

Nome: Maya Antonelly da Silva Lima

Peso: 4,150 kg

Tamanho: 50 cm

CEARÁ

Horário: 17h36

Nome: Alana Beatriz Costa

Peso: 3,820 kg

Tamanho: 51 cm