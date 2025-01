Ex-MasterChef nega estupro e diz que menina de 12 anos mentiu idade

A defesa do ex-participante do Masterchef Brasil, Jason de Souza Junior, negou que ele tenha estuprado uma menina de 12 anos - (crédito: Divulgação)

A defesa do ex-participante do Masterchef Brasil, Jason de Souza Junior, negou que ele tenha estuprado uma menina de 12 anos. Ele foi preso em flagrante, na quarta-feira (1º/01), em Florianópolis (SC).

O advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos afirmou que Jason está colaborando com as autoridades e que ele e a menina teriam se conhecido por meio de um aplicativo em que ela teria indicado uma idade diferente.

“Até o momento, a suposta vítima não foi formalmente ouvida, e a denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe. A defesa está pedindo ao juízo diligências complementares, incluindo a análise das interações anteriores entre as partes, que podem trazer uma nova perspectiva ao caso”, diz a defesa.



"Reafirmamos a presunção de inocência e pedimos que aguardem o desenrolar das investigações sem conclusões precipitadas", acrescenta o advogado.

Segundo a NSC TV, afiliada da TV Globo, o crime aconteceu na tarde de terça-feira (31/12), próximo a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A família da menina afirmou que ela foi abordada pelo homem, que estava armado, quando saiu da casa para depositar o lixo em uma lixeira.



Veja a nota da defesa na íntegra:

A defesa de Jason de Souza Júnior, ex-participante do programa MasterChef Brasil, vem a público esclarecer que ele nega as acusações e está colaborando com as autoridades. Jason conheceu a suposta vítima por meio de um aplicativo de namoro, onde ela informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha.

Até o momento, a suposta vítima não foi formalmente ouvida, e a denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe. A defesa está pedindo ao juízo diligências complementares, incluindo a análise das interações anteriores entre as partes, que podem trazer uma nova perspectiva ao caso.

Reafirmamos a presunção de inocência e pedimos que aguardem o desenrolar das investigações sem conclusões precipitadas.

Estamos finalizando uma petição para enviar ao juiz. Ainda hoje apresentaremos uma nova nota com atualização do caso.