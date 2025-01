Militar da Marinha mata a tiros ex-companheira no Rio de Janeiro

Registro da câmara de segurança mostra o momento do crime - (crédito: Reprodução/TV GLOBO)

Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na segunda-feira (6/12). O autor do crime é um militar da Marinha do Brasil. Um vídeo gravado pelas câmara de segurança, ao qual o portal g1 teve acesso, mostra o momento do crime.

De acordo a Polícia Militar, os militares do 15º Batalhão da PM (Duque de Caxias) encontraram "os corpos de um homem e de uma mulher" no local e isolaram a área para perícia. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. O Correio tenta contato com a Polícia Civil, mas, até a última atualização desta matéria, não obteve resposta.

Segundo informações do portal g1, o casal estava separados há seis meses, no entanto, o homem ainda monitorava a ex-mulher por meio das câmaras de segurança instaladas na residência da vítima e, com isso, descobriu que estava em um novo relacionamento.

"Na data anterior ao feminicídio, ele começa a monitorar as câmeras e vê que o namorado da vítima, o atual, se encontrava lá na casa. Então ele vai no dia seguinte tirar satisfação com ela. E aí inicia uma discussão", conta o delegado Renato Martins, responsável pelas investigações, ao g1.

Em nota, a Marinha do Brasil lamentou o ocorrido e afirmou que "presta o apoio necessário à família e acompanha as investigações policiais para a elucidação dos fatos".