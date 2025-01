"Aquaman do Guarujá" passa mal após mergulhar em águas contaminadas

O cosplay Gabriel Meira Pinto de Souza, conhecido como o Aquaman do Guarujá, teve gastroenterite depois de mergulhar no litoral paulista, onde ocorre um surto de virose. Ele fez fotos no mar durante as festas de fim de ano.

“Foi um mal-estar no estômago, e um desconforto, por conta da alimentação, não consumi nenhum medicamento e já estou bem”, descreveu. Ele não procurou o atendimento médico, mas relatou nas suas redes sociais que teve vômitos e passou mal por um dia.

Cidades do litoral de São Paulo, como Guarujá e Praia Grande, têm tido um surto de viroses e gastroenterites. No entanto, como o Aquaman do Guarujá não procurou um médico, não é possível saber se ele foi um dos afetados pelas doenças.

A orientação – tanto para quem mora quanto para quem visita o local – é higienizar as mãos antes de se alimentar e de preparar qualquer tipo de alimento, e evitar alimentos mal cozidos. Além disso, há a recomendação de desinfecção de frutas e verduras e do armazenamento correto de alimentos. Em restaurantes e outros estabelecimentos do tipo, a recomendação é buscar fontes confiáveis e que se utilize água tratada.

Outra forma de prevenção destacada pelo governo de São Paulo é não tomar banho em praias classificadas como impróprias. Das 175 praias frequentadas por banhistas no estado e monitoradas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 38 estão impróprias para banho. As informações estão disponíveis no site da companhia, mas também representadas por bandeiras vermelhas afixadas nas praias.