Explosões em Belo Horizonte deixam quatro feridos; veja

Comerciantes relatam ter ouvido três fortes explosões no Centro de BH, na tarde desta quarta-feira (8/1). Segundo relatos, alguns homens estariam fazendo manutenção em um gasoduto, no encontro das avenidas Álvares Cabral e Augusto de Lima Imagens: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE: https://www.youtube.com/@PortalUai Siga o Portal UAI nas redes sociais: Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/ Twitter - https://twitter.com/em_com/ Facebook - https://www.facebook.com/EstadodeMinas #BH #centro #explosão - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)

Comerciantes relatam ter ouvido três fortes explosões no Centro de BH, na tarde desta quarta-feira (8/1). Segundo relatos, alguns homens estariam fazendo manutenção em um gasoduto, no encontro da Avenida Álvares Cabral com a Rua Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), há quatro vítimas, todas feridas. Uma equipe de bombeiros esteve no local e descartou que a rede de gás tenha sido atingida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A jornalista Daniela Sousa trabalha em um prédio na Álvares Cabral e disse que, pouco depois das 14h, escutou três fortes estrondos. Ela foi até a rua e viu pessoas correndo e gritando.

Uma equipe do Samu esteve no local para prestar atendimento às vítimas.

Segundo Daniela, uma das vítimas foi levada às pressas por um motorista que passava pelo local. O homem teria sido encaminhado para o Hospital João XXIII. Testemunhas disseram que outra vítima também teria sofrido queimaduras e viram muito fogo sair do buraco.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para prestar apoio à Polícia Militar (PM) na Álvares Cabral, esquina com a Rua Espírito Santo. Segundo os bombeiros, teria havido uma possível explosão em uma obra de manutenção da rede pluvial da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Os homens teriam acertado a rede elétrica subterrânea. Não há confirmação de que teriam atingido um gasoduto.

Até o momento, quatro vítimas com queimaduras graves estariam recebendo atendimento do Samu. Uma delas precisou ser entubada. Outros dois feridos receberam atendimento, e uma quarta vítima foi socorrida por um motorista de aplicativo, antes da chegada das equipes. Todos foram encaminhados para o Hospital João XXIII. Uma equipe da Cemig também está no local, que está isolado no momento.

Curto-circuito

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou que as explosões foram provocadas por um curto-circuito na rede elétrica de alta tensão. Os bombeiros descartaram que algum gasoduto tenha sido atingido.

O sargento Miranda explicou que os funcionários de uma empresa contratada para fazer uma obra de manutenção da rede pluvial acabaram acertando um cabeamento de alta tensão da rede subterrânea, causando um curto circuito. Não teria sido uma explosão, mas um grande estouro.

A energia do curto teria provocado um clarão e gerou as chamas. Por isso, os funcionários acabaram sendo queimados. A equipe dos bombeiros no local descartou que a rede de gás tenha sido atingida.