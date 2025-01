Emergência no litoral: virose lota hospitais e deputada pede socorro

A deputada federal Rosana Valle (PL-SP) protocolou ofício ao Ministério da Saúde e notificou a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) - (crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa)

A deputada federal Rosana Valle (PL-SP) acionou o Ministério da Saúde e o governo estadual para pedir reforços no atendimento a infectados por virose no litoral de São Paulo. Em ofício, a parlamentar pediu mais recursos, medicamentos e insumos, além envio de mais profissionais para atender à demanda na Baixada Santista.

Em nota, deputada afirma que ofício ao Ministério da Saúde foi protocolado na segunda-feira (6/1) e endereçado diretamente à ministra Nísia Trindade. Ela também notificou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) por meio das pastas de Saúde e de Meio Ambiente do estado.

Leia também: Turista morre em São Paulo por suspeita de virose

Rosana chama atenção para o despejo de esgoto ilegal nas praias da região, uma das possíveis causas para o surto epidemiológico. "A contaminação das águas pode ter efeitos prolongados e severos, tanto na população quanto na fauna marinha. É preciso, inclusive, prevenir que novas ocorrências desta natureza aconteçam", reforça a paramentar.

A Prefeitura de Guarujá (SP), um dos municípios mais afetados pelo surto, notificou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) sobre os vazamentos. Na última sexta-feira (3/1), em Santos, agentes da companhia encontraram centenas de pinos de cocaína no sistema de esgoto do município.

Leia também: Polícia prende suspeito de envenenar uma família no Piauí

Ao Correio, empresa de saneamento declarou que o surto não está relacionado às atividades de saneamento. “Não foi identificado qualquer problema em sua rede que possa ter atingido as praias do Guarujá ou qualquer outra do litoral paulista. Os sistemas de água e esgoto da Baixada Santista estão operando normalmente e são monitorados 24 horas por dia".

Segundo a deputada, as contaminações necessitam de esforço de diferentes pastas e intervenção da Saúde a nível estadual e federal. “Independentemente da causa, se a contaminação está ocorrendo via água corrente ou do mar, ou por conta de alimentos ou bebidas mal condicionadas, este surto sobrecarrega os serviços médicos da região”, declarou. “O que vemos, na prática, é o aumento nas filas nas unidades de saúde, escassez de insumos básicos e dificuldades no atendimento”.

Notificações

Entre o fim de 2024 e o início deste ano, cidades do litoral do estado de São Paulo notificaram milhares de casos de contaminação por vírus. A maior incidência das viroses está concentraram em Santos, Praia Grande e no Guarujá.

No último sábado, Amanda Caroline Resende de Oliveira, de 29 anos, morreu em Cristais Paulista (SP). A turista apresentava sintomas virais e havia visitado o Guarujá nas últimas semanas. Laudo com a causa da morte ainda deve ser divulgado.

Leia também: Justiça determina aumento da segurança em terras indígenas no Paraná

Segundo a Secretaria da Saúde de SP, as Doenças de Transmissão Alimentar (DTA) são comuns no litoral nesta época do ano. Um das causas para o aumento da incidência é o maior uso das praias durante o período de ano novo.

Entre os sintomas recorrentes, estão diarreias, mal-estar, dor abdominal, náuseas, febre e vômito. Caso identifique algum dos sintomas, o paciente deve procurar a unidade de saúde mais próxima.