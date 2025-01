18 estados e DF estão em alerta para chuvas intensas nesta quinta-feira (9/1)

Ao menos 18 estados e o Distrito Federal estão sob alerta para chuvas intensas nesta quinta-feira (9/01). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), algumas partes do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia estão em grande alerta vermelho, que representa grande perigo de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Na Central Espírito-santense, no Vale do Rio Doce, no Noroeste Espírito-santense, no Vale do Mucuri, em Jequitinhonha, no Litoral Norte Espírito-santense, no Norte de Minas, no Sul Baiano, e na região Metropolitana de Belo Horizonte a previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

Também há alerta laranja para alguns locais do Maranhão, Pará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo, Rondônia, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Distrito Federal. Nesses estados, há chance de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além ventos intensos (60-100 km/h). O Inmet alerta para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Alertas de chuvas (foto: Divulgação/Inmet)

Já os estados do Pará, Bahia, Tocantins, Maranhão, Ceará, Piauí, Pernambuco, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Amapá, Goiás, Paraná e Santa Catarina estão em alerta amarelo, com possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.