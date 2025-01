Marinha retoma buscas por desaparecidos após queda de ponte

Janelas de mergulho: novas tentativas de buscas serão realizadas em áreas ainda não exploradas, no sentido da correnteza do rio Tocantins - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

A Marinha do Brasil informou, nesta quinta-feira (9/1), que irá estender as operações de busca e resgate das três vítimas que seguem desaparecidas após a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na divisa entre os estados de Tocantins e Maranhão. Novos mergulhos serão realizados hoje em áreas ainda não exploradas, no sentido da correnteza do rio Tocantins. Ao todo, 14 pessoas morreram em decorrência da tragédia.



“A decisão foi tomada após o Consórcio Estreito Energia (Ceste) ter comunicado, na noite da última terça-feira (7), que poderia conter a vazão das águas da usina hidrelétrica por mais alguns dias, viabilizando janelas de mergulho. Essa situação deverá ser reavaliada a cada novo período”, informou a Marinha em nota.

A Força divulgou também que, ontem (8), foi preciso deslocar a Base Avançada de Mergulho para uma área mais elevada por riscos de alagamento no local em que estava situada anteriormente. Mas confirmou, hoje, que novos mergulhos exploratórios serão realizados mais adiante, conforme a correnteza do rio.

Por fim, a Marinha reforçou, em nota, solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e se colocou à disposição dos cidadãos para receberem informações “a respeito de qualquer situação que possa comprometer a salvaguarda da vida humana nas vias navegáveis ou que represente risco de poluição ambiental”.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

