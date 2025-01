Bolo com arsênio: corpo de sogro de suspeita é exumado para investigação

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul exumou o corpo de Paulo Luiz dos Anjos, sogro de Deise Moura, suspeita de matar três membros da mesma família por envenenamento com um bolo com arsênio. O caso ocorreu em Torres (RS) no Natal do ano passado. A informação foi dada pela CNN.

Paulo Luiz morreu em setembro de 2024 por uma suposta intoxicação alimentar. A polícia investigará a morte dele, a fim de saber se foi criminosa e se há ligação com o crime cometido pela nora em dezembro.

Leia também: Casal sofre ataque homofóbico em viagem de ônibus entre Camboriú e SP

Deise Moura está presa desde domingo (5/1). A polícia encontrou sinais de arsênio na urina e no estômago das vítimas que comeram o bolo.

Após a exumação do corpo de Paulo, a perícia coletou amostras biológicas para análise laboratorial. Em seguida, os restos mortais foram recolocados no túmulo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul em busca de mais informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Relembre o caso

Sete pessoas da mesma família estavam reunidas em um café da tarde quando começaram a passar mal, conforme a Polícia Civil. Três delas morreram. Os corpos foram enviados para necropsia no Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Leia também: Piloto morre em acidente com avião de pequeno porte em Ubatuba

As análises laboratoriais indicaram que havia arsênio no organismo das vítimas – substância extremamente tóxica que pode levar à morte. Segundo o Instituto-Geral de Perícias (IGP), 89 amostras foram coletadas na residência da mulher que fez a sobremesa. A que testou a farinha apresentou a presença da substância em concentração.