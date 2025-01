Piloto morre em acidente com avião de pequeno porte em Ubatuba

A prefeitura de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, confirmou às 11h23 desta quinta-feira (9/1) a morte do piloto do avião de pequeno porte que caiu na orla da praia do Cruzeiro nesta quinta-feira (9/1).

Inicialmente, a prefeitura da cidade noticiou que duas pessoas morreram e seis ficaram feridas. Por volta de 11h30, no entanto, a informação foi corrigida e a gestão municipal atualizou as vítimas relatando que a única pessoa que morreu no acidente foi o piloto do avião.

De acordo com o órgão municipal, até o momento, são oito vítimas, das quais cinco estavam na aeronave e três estavam na pista de skate próxima de onde o avião caiu.

A aeronave, cujo o modelo é 525, foi fabricada em 2008 pela empresa Cessna Aircraft. A capacidade máxima é de sete passageiros. Ela pertence a família Fries e estava com a operação negada para táxi aéreo.

A Força Aérea Brasileira, por meio do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), apura as causas do acidente.

Veja vídeo