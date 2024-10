Casal afirma ter sido vítima de agressões e homofobia em bar de Ceilândia

Um casal afirma ter sido vítima de uma série de agressões e homofobia em um bar de Ceilândia Sul. O caso ocorreu na noite de segunda para terça-feira (1/10), quando Bruno Miranda, de 24 anos, e seu namorado, Luis Carlos Gomes,24, aproveitavam um momento de lazer com amigos no estabelecimento.



Bruno relata que o incidente começou quando um homem puxou conversa com o casal e, logo em seguida, uma discussão teve início. "Os amigos dele nos empurraram para o banheiro e começaram a nos agredir", contou Bruno. "Levamos socos, chutes, e chegaram a pisar em nossos rostos. Eu desmaiei e precisei ser levado de ambulância", detalhou.



Ainda de acordo com a vítima, durante o ataque, o celular de seu namorado foi roubado. Além disso, os seguranças e funcionários do estabelecimento não prestaram nenhum auxílio. "Se meus amigos não tivessem ido parar as agressões, eu teria apanhado até a morte", afirmou Bruno.



Ele também informou que conseguiu identificar um dos agressores e registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (DECRIN). O casal pede que a justiça seja feita, com os agressores identificados e presos.

















Posição do Bar

O bar publicou uma nota de esclarecimento sobre o ocorrido. "A equipe jurídica do Original Eskina Bae vem, com muito respeito, manifestar-se sobre o caso envolvendo Bruno Miranda, ocorrido na noite de 30 de setembro de 2024. Como mencionado pela própria vítima, o Eskina Bae é um ambiente pacífico e de convivência harmoniosa, onde não toleramos nenhum tipo de discriminação contra nossos clientes. O incidente com Bruno foi totalmente fora da realidade do bar, que costuma receber diversos públicos, incluindo LGBTQIA+," esclareceu o estabelecimento.

Ainda segundo o bar, foi solicitado o apoio da Polícia Militar e de uma ambulância do SAMU para prestar o atendimento hospitalar de forma mais ágil. "É importante destacar que a pessoa identificada como 'Jhonatan' pela vítima não faz parte da nossa equipe. Estamos prontos para colaborar com toda a investigação policial para que os agressores sejam punidos", afirmou o comunicado.

"O Original Eskina Bae, como todos, deseja justiça diante dos fatos e fará tudo ao seu alcance para que os agressores sejam responsabilizados criminalmente por seus atos. Não toleraremos nenhum tipo de homofobia e sempre apoiaremos a causa. O Original Eskina Bae lamenta profundamente o ocorrido e, em compromisso com nossos clientes, entramos em contato com a vítima e nos colocamos à disposição para oferecer suporte jurídico, hospitalar e psicológico. Estamos abertos para mais esclarecimentos", concluiu a nota.

Repercussão

Após a publicação de Bruno relatando o caso, o deputado distrital Fábio Félix (PSOL) se manifestou, lamentando a situação. "Lamento profundamente que você e seu namorado tenham sido vítimas dessa agressão covarde e criminosa, Bruno. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) está à disposição de vocês para que possam registrar a denúncia e cobrar dos órgãos competentes a devida investigação e responsabilização dos agressores. Todo apoio e solidariedade do nosso mandato neste momento tão difícil", declarou o parlamentar.



Saiba Mais Cidades DF PM prende homem suspeito de atear fogo em mata de Brazlândia

PM prende homem suspeito de atear fogo em mata de Brazlândia Cidades DF DF poderá se tornar a unidade federativa mais envelhecida do Brasil

DF poderá se tornar a unidade federativa mais envelhecida do Brasil Cidades DF Vídeo mostra mulher momentos antes de ser morta pelo namorado em Vicente Pires