Avião que caiu em Ubatuba (SP) saiu de Mineiros, em Goiás

O avião de pequeno porte que explodiu ao ultrapassar a pista do Aeroporto de Ubatuba, no Litoral de São Paulo, nesta quinta-feira (9/1), saiu de Mineiros, em Goiás. A informação foi repassada pela concessionária que administra o aeroporto, a rede VOA.

De acordo com a concessionária, após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da Cabeceira 09 e atingiu uma mulher e uma criança. Ambas estão "com vida". Ainda segundo a nota da rede VOA, publicada no site da Prefeitura, as condições meteorológicas "eram degradadas, com chuva e pista molhada".

Leia também: Governo publica lista tríplice de diretores substitutos da Aneel

O acidente deixou oito pessoas feridas, cinco que estavam na aeronave (três adultos e duas crianças) e três que estavam na pista de skate onde o veículo caiu. A Prefeitura de Ubatuba confirmou o óbito do piloto do avião.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião cruza a pista e em seguida explode já na faixa de areia. Outros registros mostram uma multidão de pessoas e equipes de resgate reunidas em meio aos destroços do avião, que ficou parado à beira do mar.

Registro mostra que avião do modelo Cessna 525 é propriedade do produtor rural Nelvo Fries e familiares. A aeronave estava proibida de fazer serviços de táxi aéreo, conforme informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ainda não há confirmação se o voo fazia transporte da própria família ou se foi contratado.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que apura as causas do acidente por meio do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

Veja vídeo do momento do acidente