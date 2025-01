Família que estava em explosão de avião em Ubatuba segue internada

A explosão de um avião em Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo, na manhã de quinta-feira (9/1), deixou quatro passageiros, um casal e duas crianças, com ferimentos. O pai e os filhos seguem internados em Caraguatatuba (SP). A mãe da família foi transferida para outro hospital, onde fez um procedimento cirúrgico. O piloto do avião morreu no local do acidente.

Segundo a Secretaria da Saúde de São Paulo, Mireylle Fries, de 41 anos, foi transferida para um hospital privado em São Paulo, enquanto Bruno Almeida Souza, de 48 anos, e os filhos, de 6 e 4 anos, seguem internados no Hospital Regional de Caraguatatuba. Segundo a pasta, apenas a mulher está em um situação delicada de saúde, mas segue respondendo e já foi extubada. O pai e os filhos não apresentaram fraturas e estão estáveis.

O avião ultrapassou a pista do aeroporto de Ubatuba e explodiu na margem do mar na Praia do Cruzeiro. A aeronave Cessna 525 tem capacidade para sete passageiros, além de dois pilotos. No momento do acidente, além da família, estava também o piloto Paulo Seguetto, de 55 anos, que morreu no local do acidente após ser retirado da aeronave em parada cardiorrespiratória e passar por reanimação. Uma pessoa que estava na orla da praia foi socorrida com uma fratura.

De acordo com a Rede VOA, operadora do aeroporto, a pista de pouso tem apenas 940 metros, e, segundo o site do fabricante da aeronave, seria preciso 789 metros para o pouso seguro. A operadora também informou que as condições climáticas desfavoráveis e a pista molhada facilitaram o acidente.

