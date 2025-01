Acidente entre moto e caminhão deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta, na tarde deste sábado (11/1), na QNR 04, em Ceilândia. A passageira da motocicleta, uma mulher de 29 anos, apresentava múltiplas fraturas na perna direita e no fêmur, de acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Por conta dos ferimentos, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde recebeu atendimento especializado. O condutor da motocicleta, cujo estado de saúde não foi divulgado, também foi socorrido.

O motorista do caminhão, um homem de 66 anos, saiu ileso do acidente. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.