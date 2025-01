Caixa celebra 164 anos com participação do presidente Lula

A Caixa Econômica Federal comemora, nesta segunda-feira (13/1), 164 anos de história em uma cerimônia transmitida ao vivo pelo canal do Youtube da empresa.

A celebração tem participação remota do presidente Lula (PT) e do presidente da Caixa, Carlos Vieira. "O brasileiro gosta de comemorar o aniversário, e a Caixa sendo brasileira não poderia deixar de comemorar também", disse Vieira.

A Caixa foi fundada por Dom Pedro II em 12 de janeiro de 1861 e esteve presente durante as transformações sociais do Brasil. Em 1931, inaugurou operações de empréstimo por consignação a pessoas físicas. Três anos depois, assumiu a exclusividade de empréstimos por penhor.

Em 1934, foi assinada a primeira hipoteca para aquisição de imóveis. Em 1986, a empresa incorporou o Banco Nacional da Habitação (BNH). Com a extinção do banco, tornou-se a principal agente do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), administradora do FGTS e de outros fundos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Assista a cerimônia ao vivo: