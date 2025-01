Fortes chuvas causam alagamentos e deixam pessoas ilhadas em Goiânia

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, na região norte da cidade choveu até 12 vezes mais que o esperado - (crédito: Divulgação/CBMGO)

O Corpo de Bombeiros de Goiás atendeu diversas ocorrências de alagamento em Goiânia após a chuva intensa da noite de segunda-feira (13/01) e madrugada desta terça-feira (14/01). O temporal deixou moradores e turistas ilhados em residências e pousadas da cidade.

Ao todo, foram resgatadas 9 pessoas e 2 cachorros, incluindo famílias de outros estados que estavam hospedadas em uma pousada, que foram pegas de surpresa pela rápida elevação do nível da água. As vítimas foram conduzidas a um local seguro, onde puderam aguardar as águas baixarem e, posteriormente, retornarem às suas residências.



Veja o vídeo:

Segundo o Corpo de Bombeiros, as principais ocorrências foram:

13/01/2025 às 20:21 – Alagamento na Rua Mutum, bairro Santa Genoveva

13/01/2025 às 21:46 – Alagamento na Rua Indaiá, bairro Jardim Guanabara

13/01/2025 às 23:11 – Alagamento na Rua da Divisa, setor Jaó

14/01/2025 às 00:30 – Alagamento na Rua Angélica da Silva Nunes, Vila Maria Rosa

14/01/2025 às 01:14 – Alagamento na mesma rua, Vila Maria Rosa.





Na segunda, o prefeito Sandro Mabel visitou os pontos afetados pelas chuvas. “Chamei toda minha equipe logo cedo para percorrer a cidade, identificar os danos e determinar ações rápidas que garantam o pleno funcionamento da cidade. É essencial acompanhar de perto a gravidade dos problemas causados pela chuva para atender a população com maior agilidade”, disse o prefeito.

Conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), na região norte da cidade choveu até 12 vezes mais que o esperado, com alguns bairros recebendo volume equivalente a 10 dias de chuva. As rajadas de vento chegaram a variar entre 36 e 52 km/h.