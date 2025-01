Adolescente morre após defender pênalti com o peito

Morte do menino aconteceu em decorrência dos diversas pancadas na região durante os jogos - (crédito: Reprodução/X)

Um menino de 16 anos morreu após defender um pênalti durante brincadeira em comunidade de Maués (AM). Edson Lopes Gama estava na posição de goleiro quando usou o próprio peito para defender a bola. Após o impacto, o adolescente cai no chão com dores.

O incidente ocorreu por volta de 1h de 6 de janeiro. Edson chegou a ser socorrido pelos pais, que levaram o jovem para o Hospital de Maués. No entanto, devido à seca dos rios na região, eles só conseguira chegar no local por volta de 12h15, quando o jovem já estava sem vida.

Ao portal g1, a irmã do jovem contou que ele já havia se queixado de dores no tórax. Segundo informado pelos médicos, apesar de não ter histórico de doença cardíaca, a morte do irmão aconteceu em decorrência dos diversas pancadas na região durante os jogos. Os impactos podem ter agravado alguma condição pré-existente ou causado uma lesão fatal.

O jovem foi sepultado em 7 de janeiro. Na ocasião, muitos dos presentes vestiram camisas do Grêmio, time do coração de Edson.