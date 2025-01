Gato faz jornada de mais de mil quilômetros escondido no motor do carro

Gato da família se escondeu no motor e viajou junto com os donos - (crédito: Reprodução / TikTok)

Uma família de Goiânia resolveu viajar, de carro, até o litoral da Bahia. Depois de percorrer mais de mil km, eles resolveram fazer uma parada, na cidade de Caetité (BA). Foi então que tiveram uma surpresa: o gato da família tinha viajado junto, escondido no motor do carro.

Ao escutarem o miado, a família chamou a Polícia Militar da Bahia, que ajudou a resgatar o gatinho. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a família mostra o choque ao descobrir o animal no compartimento do motor. “Viajaram de Goiânia até aqui na Bahia, mais de mil quilômetros, e de repente o gato lá de casa veio”, diz um dos membros da família.

Um policial foi ao local e conseguiu resgatar o gato, que, em seguida, correu para debaixo do carro novamente. Depois, o felino aparece tranquilo no colo do agente. “Ele não está nem mordendo, só quer descansar”, diz o homem. “E ele é bravo, pensa o tanto que ele é bravo”, diz um familiar.

Apesar do susto, o pet estava em bom estado de saúde. “Foi um alívio saber que ele estava bem. Agora temos uma história inesquecível para contar”, disse um dos familiares ao portal R7.

Segundo a ONG Adote Um Gatinho, é comum os gatos se esconderem em compartimentos de motor de carros para se esquentarem. Quando o motor é acionado, os bichinhos podem se machucar, queimar ou até morrer.

Por isso, a recomendação é que os motoristas, antes de ligarem o carro, verifiquem se não há nenhum felino escondido. “Vale levantar o capô, dar umas batidinhas e buzinar. Fique de olho no painel caso alguma luz diferente acenda e inicie a direção com o som desligado. Assustados, eles podem miar", disse em um post nas redes sociais.