Só menina e piloto saem vivos após helicóptero cair em SP

Somente o piloto e uma adolescente sobreviveram à queda de um helicóptero, na noite de quinta-feira, em uma área de mata fechada do município de Caieiras, na Grande São Paulo. Os pais da menina — André Feldman, de 50 anos, e Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos — não resistiram à queda do aparelho. O resgate foi realizado ontem devido à densidade da vegetação do local. A jovem completou 12 anos exatamente ontem.

O helicóptero, prefixo PR-WVT, decolara da cidade de São Paulo rumo a Americana (SP), por volta das 19h30 de quinta-feira. A aeronave fez uma parada no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, às 23h28 foi recebida uma chamada de desaparecimento de aeronave. O sinal de GPS sumiu por volta das 20h30.

Por volta de 6h15 de ontem é que o helicóptero foi encontrado. A aeronave caiu na região do Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras. A última vítima foi encontrada pelos socorristas por volta de 8h.

Noite na mata

"Quando a gente visualizou o piloto (Edenilson de Oliveira Costa), aqui, na área de mata, ele estava bem desorientado. Só dizia que a menina estava viva, que os dois passaram a noite fora da aeronave, debaixo de um guarda-chuva, e que ele estava tentando alguma forma de ajuda, de socorro", disse a tenente Aline Ferreira, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à TV Globo. O comandante da aeronave relatou aos socorristas que passou a madrugada cuidando da adolescente e que ambos tentaram sair da área de mata durante a noite. Mas desistiram devido à dificuldade de locomoção na região.

O piloto e a adolescente foram levados para o Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital paulista, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Equipes dos bombeiros, da Defesa Civil, dois helicópteros águia da Polícia Militar paulista e outro aparelho da Força Aérea Brasileira (FAB) foram utilizados na operação. Para o resgate, a pista sentido interior da Rodovia dos Bandeirantes foi interditada na altura do quilômetro 30 — por causa disso, uma fila de carros de aproximadamente 3 km se formou, prejudicando o trânsito.

André Feldman era CEO da empresa BIG Brazil International Games, uma holding com subsidiárias que operam jogos regulamentados ao vivo e on-line, apostas esportivas (bets), pôquer e loteria. Além disso, era um dos proprietários do helicóptero, um Eurocopter modelo EC130-B4, pertencente também à empresa C&F Administração de Aeronaves.

Juliana Feldman era formada em economia pela Fundação Armando Alvares Penteado e empresária. Além da menina de 12 anos, o casal também tem um casal de gêmeos, de nove anos. A família é de Americana e morava no município vizinho de Nova Odessa.

Nas redes sociais, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, lamentou o acidente: "Recebi com tristeza a notícia da morte do casal André e Juliana Feldman, vítimas de uma queda de helicóptero na grande São Paulo. Dois americanenses que se despedem de maneira trágica e que deixarão um legado de trabalho, dedicação e amizade".