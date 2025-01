Mulher passa mal, atropela esposa de ex-deputado e as duas morrem, em BH

Uma mulher de 81 anos atropelou e matou nesta sexta-feira (17/1) a esposa do ex-deputado federal Subtenente Gonzaga (PSD-MG), Cláudia Pinto Santos, no centro de Belo Horizonte. A motorista teve um mal súbito que culminou no atropelamento, ocorrido na rua Espírito Santo por volta das 13h26, e também morreu no local.

De acordo com dados do boletim da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) fornecidos ao Correio, a condutora esperava por socorro após ter passado mal dentro do veículo — um Honda Accord — na garagem do prédio em que residia. Eventualmente, o carro arrancou e colidiu contra o portão da garagem, o arrancando, e atravessou a rua, atingindo Cláudia, de 54 anos, que transitava a pé e morreu na hora. Leia também: Explosões em Belo Horizonte deixam quatro feridos; veja “Em razão dos multipolitraumatismos decorrentes do atropelamento, a pedestre evoluiu a óbito in loco, constatado pela equipe do SAMU”, esclarece o boletim. A motorista foi submetida a manobras de ressuscitação, mas a morte dela, decorrente de parada cardiorrespiratória, foi confirmada por médica. Em nota, a Polícia Civil (PCMG) informa que foi acionada “para deslocar a perícia oficial e o rabecão na região central da capital”, a fim de “realizar os trabalhos de praxe”. Perícia da PMMG também esteve no local. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular