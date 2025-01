Influenciador do ramo de carros de luxo morre durante sedação para tatuagem

Amigos descreveram Ricardo como uma referência no ramo de automóveis local e um cidadão exemplar ao se tratar da família, com uma esposa e quatro filhos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Morreu na última segunda-feira (20/1) o influenciador Ricardo Godoi, 46 anos. Ele morreu durante um procedimento no Hospital Dia Revitalite, em Itapema, Santa Catarina. Na ocasião, ele teria recebido uma anestesia geral para fazer uma tatuagem de fechamento de costas. Godoi contava com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais e era conhecido por negócios envolvendo carros de luxo no Litoral Norte do estado. O velório e o enterro foram marcados para esta terça-feira (21) na Capela do Vaticano, em Itajaí.

O caso é investigado pela Polícia Civil. O proprietário do estúdio de tatuagem informou que Ricardo Godoi morreu antes do começo do desenho, quando ele passava pelo processo de sedação e intubação. Um anestesista com a documentação aprovada pelo hospital acompanhava a sessão, após o influenciador ter realizado os exames e ter sido constatado um quadro de saúde estável.

Nota do estúdio de tatuagem

Primeiramente o Studio de Tatuagem lamenta profundamente o falecimento do Ricardo, que além de cliente era um grande amigo do proprietário do Studio. Esclarecemos que o Ricardo iria fazer conosco um fechamento de costas com anestesia geral, sedação e intubação. Para isso contratamos um hospital particular com toda equipe, equipamentos e drogas anestésicas necessárias para a segurança do procedimento. Contratamos também um médico com especialização em anestesiologia e experiência em intubação, que teve sua documentação aprovada pelo hospital.

Foram solicitados previamente exames de sangue, que não apontaram nenhum risco explícito [para] a realização do procedimento. O Ricardo assinou o termo de consentimento de risco do procedimento. O que ocorreu é que no começo da sedação e intubação ele teve uma parada cardiorrespiratória, que ocorreu antes mesmo de começarem a tatuarem ele, que foi verificado rapidamente e chamado um cardiologista para tentar reanimar ele, infelizmente sem sucesso.

Conselho Regional de Medicina

Até a manhã desta terça, o caso ainda não havia sido encaminhado ao Conselho Regional de Medicina (CRM) de Santa Catarina. O órgão se pronunciou após ser questionado, relatando a existência de um documento que orienta os profissionais em procedimentos de tatuagens.

Conforme o documento "É necessária a obtenção de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assinado pelo paciente ou responsável legal, contendo os principais riscos da anestesia, bem como a identificação do médico responsável pela sua realização. Como sugestão, um TCLE direcionado para o procedimento, informando que o paciente não será capaz de opinar/interagir como profissional durante a sedação/anestesia". O documento do CRM foi assinado em 6 de junho de 2024.

Quem é Ricardo Godoi?



Ricardo Maciel Preto de Godoi, de 46 anos, era conhecido nas redes sociais por ser empresário no ramo de carros de luxo em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Os amigos o descrevem como uma referência no ramo de automóveis local e um cidadão exemplar ao se tratar da família, com uma esposa e quatro filhos. Ele contava com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, que eram voltadas para os interessados em veículos personalizados. Era CEO da Godoi Group, empresa fundada por ele para vender automóveis.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes