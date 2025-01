José Genoino recebe alta após cirurgia para retirar tumor

José Genoino, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) e ex-deputado federal recebeu alta e se recupera em casa após realizar uma cirurgia para retirar um tumor. O procedimento foi realizado no hospital A.C. Camargo na última sexta-feira (17/1). Na segunda-feira, à noite, ele recebeu alta.

Pessoas próximas a José Genoino afirmaram ao Correio que foi uma recuperação pós-cirúrgica surpreendente e que ele está bem e "super disposto".

Em casa, Genoino está recebendo os cuidados pós cirúrgicos e recebeu muitas ligações e visitas de ministros e nomes fortes no PT como a atual presidente do partido, Gleise Hoffman e a deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP).

José Genoino foi deputado federal por 7 mandatos, sendo 5 consecutivos entre 1983 e 2003. Voltou à Câmara dos Deputados em 2007 sendo reeleito em 2011. Em julho de 2013, saiu de licença médica para tratamento de saúde e renunciou ao mandato em dezembro de 2013.

O político também foi presidente do Partido dos Trabalhadores entre 2002 e 2005, quando renunciou ao cargo após ser acusado de envolvimento no esquema do mensalão. Em 2012 foi condenado sob a acusação de corrupção ativa no mensalão e foi preso em 2013. No ano seguindo, José Genoíno foi absolvido.