Lula liga para presidente do México e discute relação com governo Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta quinta-feira (23/1), por telefone, com a presidente do México, Claudia Sheinbaum. Na ligação, ambos disseram querer manter uma boa relação com todos os países das Américas, destacando o governo de Donald Trump, nos Estados Unidos.



A ligação ocorre após a posse do republicano e em meio a temores sobre a política norte-americana voltada para a América Latina. Trump declarou que quer tomar o controle do Canal do Panamá, renomear o Golfo do México para "Golfo da América", e tomou medidas para reforçar o controle na fronteira com o México.

“Ambos reafirmaram o propósito de cultivar relações produtivas com todos os países das Américas, incluindo a nova administração dos Estados Unidos, a fim de manter a paz, fortalecer a democracia e promover o desenvolvimento da região”, disse o Planalto em nota sobre a ligação.

Lula e Sheinbaum destacaram ainda a importância de fortalecer mecanismos de cooperação, citando a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), da qual os dois países participam, e concordaram em ampliar o diálogo entre Brasil e México.

Lula convidou a presidente mexicana para uma visita de Estado ao Brasil, “a fim de dar impulso adicional ao excelente momento do relacionamento bilateral”, segundo a nota.

Articulação na América Latina

No ano passado, o chefe do Executivo participou da posse de Sheinbaum, na Cidade do México. A presidente é do mesmo grupo político do ex-presidente López Obrador, aliado de Lula.



Nesta semana, Sheinbaum afirmou a jornalistas que buscaria conversar com presidentes da América Latina para discutir a mudança no governo dos Estados Unidos e as políticas expansionistas para a região anunciadas por Trump. Ela disse que conversaria também com o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo. “Há unidade na América Latina, isso é importante”, pontuou Sheinbaum.

