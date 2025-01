José Genoino está internado após passar por cirurgia para retirar tumor

José Genoino, ex-deputado federal e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), está internado no hospital A. C. Camargo Cancer Center, em São Paulo.

A assessoria do PT informou ao Correio que José Genoino passou por uma cirurgia para retirada de um tumor na manhã deste sábado (18/1) e se recupera bem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A comunicação da unidade hospitalar não divulgou boletim médico, mas confirmou que a internação.

José Genoino

José Genoino foi deputado federal por 7 mandatos, sendo 5 consecutivos entre 1983 e 2003. Voltou à Câmara dos Deputados em 2007 sendo reeleito em 2011. Em julho de 2013, saiu de licença médica para tratamento de saúde e renunciou ao mandato em dezembro de 2013.

O político também foi presidente do Partido dos Trabalhadores entre 2002 e 2005, quando renunciou ao cargo após ser acusado de envolvimento no esquema do mensalão.

Em 2012 foi condenado sob a acusação de corrupção ativa no mensalão e foi preso em 2013. No ano seguindo, José Genoíno foi absolvido.

Saúde de José Genoíno

Em julho de 2013, José Genoíno foi diagnosticado com uma dissecção da aorta (quando uma ou mais das três camadas da artéria se rompem, forçando uma hemorragia interna). À época, Genoíno passou por uma cirurgia após sentir fortes dores no peito. Meses depois, uma junta médica da Câmara dos Deputados afirmou que o então deputado licenciado não era portador de cardiopatia grave.