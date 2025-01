Jardineiro é morto por bala perdida em operação na Zona Norte do Rio

Na manhã desta sexta-feira (24/01), as forças de segurança do Rio de Janeiro iniciaram uma operação nos complexos do Alemão e da Penha — Zona Norte fluminense —, com 500 policiais, 12 blindados e dois helicópteros. Um homem identificado como Carlos André Vasconcellos dos Santos, 36 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida.

Vasconcellos trabalhava como jardineiro e estava tomando café da manhã, segundo informações do portal G1, perto de uma estação do BRT da Penha. Moradores da região têm relatado tiroteios intensos desde a madrugada, quando a operação se iniciou.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) informou que um policial militar foi ferido e levado para o Hospital Getúlio Vargas. Além desses, outro jovem de 21 anos teria sido atingido dentro de casa e levado ao mesmo hospital.

O objetivo da operação das polícias Militar e Civil é combater o roubo de veículos e cargas realizados por membros de facções criminosas.

