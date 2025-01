Bebê é sequestrada por falsa agente de saúde em Curitiba

Uma bebê de 1 ano e sete meses foi sequestrada por uma mulher que se passou por agente de saúde, na quinta-feira (23/1), em Curitiba. A Polícia Civil do Paraná faz buscas para localizar a criança e a suspeita.

A mulher foi para a casa da família vestida com avental e máscara sanitária, chegou e se identificou como agente de saúde. Ela alegou que a mãe da criança precisava fazer um exame de sangue.

Segundo o portal g1, familiares disseram que a suspeita deu um líquido para a mãe beber e pediu que ela e a criança entrassem em um carro branco, sem placas.

Quando elas já estavam no carro, a falsa agente pediu que a mãe prendesse a criança na cadeirinha.

Quando a mãe desceu do carro para arrumar o item de segurança, a mulher acelerou e levou a criança.

"A instituição está empregando todos os recursos cabíveis a fim de localizar a menina e de esclarecer as circunstâncias do desaparecimento. Além das diligências investigativas para auxiliar nas buscas da criança, a Polícia Civil inseriu a criança no Alerta Amber, que é um sistema de alertas urgentes ativado para permitir a rápida comunicação por meio das redes sociais da Meta", disse a Polícia Civil, em nota enviada ao Correio.



Qualquer informação sobre o paradeiro da criança pode ser repassada pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181 do Disque-Denúncia.